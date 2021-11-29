2021/11/29 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع 6 أشخاص بينهم محاضرون واصابة نحو 10 آخرين بحادث سير على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى.وقال المصدر في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى..



مصرع وإصابة 16 شخصا بينهم محاضرون المركز الخبري الوطني.

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