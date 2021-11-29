قتلى وجرحى.. تفاصيل الحادث 'الدموي' على طريق كركوك - بغداد

2021/11/29 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمصرع وإصابة أكثر من 16 شخصا بحادث تصادم عنيف على طريق كركوك – بغداد.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم، (29 تشرين الثاني 2021)، ان "6 مدنيين بينهم 4 محاضرين لقوا مصرعهم وأصيب مالا يقل عن 10 اخرين بجروح متفاوتة جراء حادث تصادم عدد من المركبات وانقلاب احدها على طريق كركوك – بغداد قرب ناحية العظيم".

وأضاف، ان "المحاضرين الضحايا من سكان ناحية هبهب كانوا عائدين من دوامهم في مدارس ناحية العظيم"، مشيرا إلى ان "حصيلة الوفيات قابلة للزيادة بسبب خطورة الإصابات".

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