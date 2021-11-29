تسمية رئيس واعضاء جدد لمحكمة استئناف بغداد/ الكرخ

2021/11/29 | 15:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الأعلى، إعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية – رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، اليوم (29 تشرين الثاني 2021)، جاء فيها أنه "بناء على ما قرره مجلس القضاء الأعلى بجلسته السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 21 / 11 / 2021، وما عرضته رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية والحاقا بالبيان المرقم (76 / ق / أ) المؤرخ 17 / 11 / 2020، واستنادا إلى أحكام المادة (30 / ثالثا) من قانون التنظيم القضائي رقم (190) لسنة 1979 والمادة (3/تاسعا) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (4) لسنة 2017 تقرر، إعادة تشكيل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية - رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية من القضاة المدرجة أسماؤهم أدناه إضافة إلى أعمالهم:-

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