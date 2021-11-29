2021/11/29 | 15:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الانبار.. الإطاحة بـ 3 تجار مخدرات وضبط مئات الحبوب المخدرة بحوزتهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الانبار.. الإطاحة بـ 3 تجار مخدرات وضبط مئات الحبوب المخدرة بحوزتهم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الانبار.. الإطاحة بـ 3 تجار مخدرات وضبط مئات الحبوب المخدرة بحوزتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).