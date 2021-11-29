كابتن المنتخب الوطني: جاهزون للمنافسة على كأس العرب

2021/11/29 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة – واع-عماد الركابي

أكد كابتن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمجد عطوان، اليوم الاثنين، أن المنتخب جاهز للمنافسة على لقب بطولة كأس العرب في قطر.

وقال عطوان في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب جاهز للمنافسة على لقب بطولة كأس العرب والدفاع عن شعار الوطن في هذه البطولة التي توج بها العراق سابقاً بأربع مناسبات كأكثر منتخب عربي حاصل على البطولة".

وأضاف أن "المباراة الاولى امام منتخب عمان غداً هي مهمة جداً للمنتخب الذي يعلم اهمية اللقاء الاول في اي بطولة وهو اساس لأثبات ذات الفريق"، موضحاً أن "جميع اللاعبين قطعوا عهداً على انفسهم بان يقدموا الافضل في هذه المشاركة".

يذكر أن منتخبنا الوطني يقع في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات قطر البلد المضيف والبحرين وعمان التي سيلاقيها الاسود غداً على ملعب الجنوب عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.

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