ضبط كدس للعتاد والعبوات في حديثة بالانبار

2021/11/29 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ضبطت الاستخبارات العسكرية وفوج مغاوير عمليات الجزيرة كدسا للعتاد والعبوات في حديثة بالانبار.وذكر بيان لمديرية الاستخبارت العسكرية " تمكنت قوة من استخبارات قيادة عمليات الجزيرة واستخبارات الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج المذكور من ضبط كدس للعتاد والمتفجرات في منطقة البو حياة بقضاء حديثة بالانبار احتوى على ،٣٩ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 10لترات، و٣٩ صاعق تفجير ، و١٣ قنبرة هاون مختلفة الاشكال والاحجام ،و٦ صواريخ جهنم ".واضاف البيان " ان مفارز هندسة القيادة قامت برفع المواد وتدميرها تحت السيطرة "./انتهى ح

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