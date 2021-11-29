2021/11/29 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن القبض على 13 متسللا من سوريا بأتجاه غربي نينوى.وذكرت الخلية في بيان:" استمرارا لعمليات الدعم والمشاركة بتأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية لكتيبة استطلاع الفرقة 15 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتنسيق مع مفارز استخبارات الشعبة واستخبارات لواء المشاة 71 وقوة من الفوج الثاني للواء ذاته وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية، تم رصد تحرك مجموعة من الاشخاص بالجانب السوري يحاولون التسلل الى الاراضي العراقية عبر قرية الابطخ التابعة لناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي غرب نينوى".وأضافت:" تم نصب كمين للمجموعة والقاء القبض عليها فور تجاوزها للحدود العراقية"، مبيناً أن "عددها 13 شخصا يحملون الجنسية العراقية، وكانوا قد غادروا الاراضي العراقية باتجاه سوريا خلال السنوات الماضية بطريقة غير مشروعة".وتابعت:" تم تسليمهم للجهات المعنية بعد اكمال التحقيق الاولي معهم لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم"./انتهى7

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