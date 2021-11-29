أمجد عطوان: منتخبنا الوطني جاهز للمنافسة على كأس العرب

2021/11/29 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد كابتن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمجد عطوان، اليوم الاثنين، أن المنتخب جاهز للمنافسة على لقب بطولة كأس العرب في قطر.وقال عطوان في مؤتمر صحفي، إن “المنتخب جاهز للمنافسة على […]

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