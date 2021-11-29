2021/11/29 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 13 متسللا من سوريا بأتجاه غربي نينوى.وذكر بيان للخلية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “استمرار لعمليات الدعم والمشاركة بتأمين الحدود مع القطعات الماسكة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متسللين من سوريا الى العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متسللين من سوريا الى العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متسللين من سوريا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).