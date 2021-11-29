دبلوماسي سوري:التحركات لحضور سوريا القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح

2021/11/29 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري بأن التحركات الدبلوماسية لحضور سورية القمة العربية تسير بالاتجاه الصحيح.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية اليوم الاثنين عنه القول، بخصوص إمكانية حضور سورية القمة العربية المقبلة في الجزائر، إن سورية تتابع الأمر، و”هناك تحركات دبلوماسية راسخة وقوية بالاتجاه الصحيح”.

وقال :”نأمل في أن تكون القمة العربية المقبلة انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك.



ستكون هذه القمة جامعة وشاملة ولا تكرس التفرقة العربية”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة إعلامية مؤخرا إنه “من المفروض أن تكون سورية حاضرة” في القمة المقررة في مارس(آذار) 2022.

تجدر الإشارة إلى أن عضوية سورية في الجامعة العربية معلقة منذ عام 2011 ، على خلفية اندلاع الأزمة في البلاد.

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