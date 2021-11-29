الإعلام الامني: القبض على 13 متسللا من سوريا بأتجاه غربي نينوى

2021/11/29 | 15:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 13 متسللا من سوريا بأتجاه غربي نينوى.وذكر بيان للخلية، أنه “استمرار لعمليات الدعم والمشاركة بتأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية لكتيبة استطلاع الفرقة 15 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتنسيق مع مفارز استخبارات الشعبة واستخبارات لواء المشاة 71 وقوة من الفوج […]

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