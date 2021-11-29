2021/11/29 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافق مجلس وزراء اقليم كردستان، يوم الاثنين، على صرف المستحقات المالية للمحاضرين لثلاثة أشهر مضت.وأكدت دائرة الاعلام و المعلومات في حكومة الاقليم ببيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس مجلس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تطلق رواتب المحاضرين لـ6 أشهر المركز الخبري الوطني.

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