2021/11/29 | 15:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، شروط جديدة لاداء العمرة للقادمين من الخارج للمحصنين باللقاحات المعتمدة في المملكة ولدى منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنه بالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة فإنه يسمح لهم مباشرة مناسك العمرة بشكل مباشر ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وأضافت الوزارة أنه وبالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية فإن إجراءات الحجر المؤسسي تطبق لمدة 3 أيام وبعد 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري "PCR" سلبية ليباشروا مناسك العمرة.

وأكدت الوزارة أنه يشترط التحصين بجرعتين لكافة القادمين من الخارج بتأشيرة أداء مناسك العمرة.

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