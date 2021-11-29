تنويه هام من مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة

2021/11/29 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مدير عام الأحوال المدنية

والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي

الكعبي، اليوم الاثنين، تنويها هاما

بشأن دائرتي أحوال (العياضية - بعشيقة)

في محافظة نينوى.

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون ا

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