2021/11/29 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار،

اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة

متاجرين بالحبوب المخدرة بحوزتهم 313 حبة

نوع.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "معلومات وردت الى قيادة

الشرطة تفيد بوجو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات وضبط 313 حبة "كبتاجون" في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات وضبط 313 حبة "كبتاجون" في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).