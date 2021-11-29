علاج مجاني لـ

2021/11/29 | 15:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل مركزي السيدة رقية وأولاد مسلم

عليهم السلام لطب الأسنان تقديم "العلاج

المجاني" للتلاميذ الأيتام وذويهم منذ

افتتاحه من قبل ممثلية مكتب المرجع

السيستاني في كربلاء وبالتعاون مع

العتبة الحسينية المقد

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