2021/11/29 | 15:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، استعدادها لوضع خطة بديلة في حال تفش متحور كورونا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مستشار وزارة التعليم العالي علاء عبد الحسن للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة لديها خطة طوارئ وعلى الاستعداد التام في حال تفشّي وباء كورونا"، مبيناً أن "هناك خطة بديلة وموازية سنعتمد عليها في حال تفشي الجائحة".

وأضاف أن "الوزارة وصلت الى مرحلة كبيرة في اساليب التعليم المبتكرة في تدريب الملاكات التدريسية فضلاً ان الطلاب على الاستعداد والانغماس والدخول في اي نظام تعليمي يفرض في حال تفشي كورونا"، مشيراً الى ان "الوزارة تتعامل بايجابية مع القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وتابع أن "الوزارة لا تستطيع ان تفصح عن الخطط والاساليب التي وضعتها لانها اساليب احتياط وطارئة في حال تفشي كورونا"، لافتا الى ان "الوزارة تعمل في مصلحة الطلبة وما تقتضيه التعليم الاكاديمي في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العراقية تكشف عن خطة طوارئ تحسباً لأزمة المتحور الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العراقية تكشف عن خطة طوارئ تحسباً لأزمة المتحور الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).