مانشستر يونايتد يعين مدربا

2021/11/29 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الاثنين، تعيين الألماني رالف رانغنيك، في منصب المدرب المؤقت للفريق، حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير، المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج.

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