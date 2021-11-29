2021/11/29 | 15:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب المحافظ.. الشركة العالمية تعتذر عن بناء مستشفى تبرعت بها في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب المحافظ.. الشركة العالمية تعتذر عن بناء مستشفى تبرعت بها في ذي قار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب المحافظ.. الشركة العالمية تعتذر عن بناء مستشفى تبرعت بها في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).