2021/11/29 | 15:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. محافظ بغداد يزف بشرى جديدة للمحاضرين بمديريات التربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ بغداد يزف بشرى جديدة للمحاضرين بمديريات التربية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ بغداد يزف بشرى جديدة للمحاضرين بمديريات التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).