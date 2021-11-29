الرئيس التركي يعتزم زيارة الامارات وفتح حوار مع مصر

2021/11/29 | 15:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه زيارة الإمارات في شباط المقبل والاقدام على خطوات لفتح حوار مع مصر .وأشار اردوغان في تصريح نشر هنا اليوم إلى أن تركيا ستقدم على خطوات مشابهة مع باقي البلدان ومنها مصر على غرار ما قامت به تركيا مع الإمارات.وقال:" ستكون لي زيارة إلى الإمارات في شباط القادم على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة، فقد قدموا خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، حيث سنبني مستقبلًا مختلفًا عبر تنفيذ هذا، وستكون هناك تطورات إيجابية".وفي شأن آخر، شدد أردوغان على أن تركيا ترغب بالمشاركة في معالجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا من خلال الحوار بين الجانبين./انتهى

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