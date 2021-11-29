2021/11/29 | 15:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم وذلك بعد ثمانية أيام على إقالة أولي غونار سولشاير.وقال النادي في بيان: “يسعد مانشستر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



رانجنيك مدربا لمانشستر يونايتد المركز الخبري الوطني.

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