التعليم: مستعدون لفرض أي اجراء في حال تفشي وباء كورونا

2021/11/29 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن استعداداتها في حال تفش وباء كورونا، فيما اشارت الى وضع خطة بديلة طارئة.

وقال مستشار وزارة التعليم العالي علاء عبد الحسن إن “الوزارة لديها خطة طوارئ وعلى الاستعداد التام في حال تفشّي وباء كورونا”، مبيناً أن “هناك خطة بديلة وموازية سنعتمد عليها في حال تفشي الجائحة”.

واضاف ان “الوزارة وصلت الى مرحلة كبيرة في اساليب التعليم المبتكرة في تدريب الملاكات التدريسية فضلاً ان الطلاب على الاستعداد والانغماس والدخول في اي نظام تعليمي يفرض في حال تفشي كورونا”، مشيراً الى ان “الوزارة تتعامل بايجابية مع القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة”.

وتابع ان “الوزارة لا تستطيع ان تفصح عن الخطط والاساليب التي وضعتها لانها اساليب احتياط وطارئة في حال تفشي كورونا”، لافتا الى ان “الوزارة تعمل في مصلحة الطلبة وما تقتضيه التعليم الاكاديمي في العراق”.

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