2021/11/29 | 15:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن استعداداتها في حال تفش وباء كورونا، فيما اشارت الى وضع خطة بديلة طارئة.وقال مستشار وزارة التعليم العالي علاء عبد الحسن، في تصريح صحفي، إن “الوزارة لديها خطة طوارئ وعلى الاستعداد التام في حال تفشّي وباء كورونا”، مبيناً أن “هناك خطة بديلة وموازية سنعتمد عليها في حال تفشي الجائحة”.واضاف ان “الوزارة وصلت الى مرحلة كبيرة في اساليب التعليم المبتكرة في تدريب الملاكات التدريسية فضلاً ان الطلاب على الاستعداد والانغماس والدخول في اي نظام تعليمي يفرض في حال تفشي كورونا”، مشيراً الى ان “الوزارة تتعامل بايجابية مع القرارات التي تصدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن استعداد الطلبة الدخول في أي نظام يفرض عند تفشي كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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