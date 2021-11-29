زادة: إيران مستعدة للمساعدة في انتقال سلمي للسلطة في العراق

2021/11/29 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يهم إيران وما أكدت عليه مرارا هو حفظ الأمن والسلام والاستقرار.

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