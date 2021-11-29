2021/11/29 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت اللجنة المكلفة بالتحقيق في استهداف منزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، حول الوصول إلى المنفذين.

ونقل مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، عن اللجنة التحقيقية قولها، إن "الثابت تم استهداف منزل الكاظمي والوصول الى المنفذين يحتاج الى وقت ومزيد من التحقيق".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التحقيق باستهداف منزل الكاظمي تعلق حول الوصول إلى المنفذين - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التحقيق باستهداف منزل الكاظمي تعلق حول الوصول إلى المنفذين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).