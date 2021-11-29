التعليم تتحدث عن 'خطة طارئة' في حال تفشي كورونا

2021/11/29 | 16:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، وضع خطة بديلة طارئة في حال تفشي وباء كورونا.

وقال مستشار الوزارة علاء عبدالحسن للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة لديها خطة طوارئ وعلى الاستعداد التام في حال تفشي وباء كورونا"، مبينا أن "هناك خطة بديلة وموازية سنعتمد عليها في حال تفشي الجائحة".

وأضاف عبدالحسن، ان "الوزارة وصلت الى مرحلة كبيرة في اساليب التعليم المبتكرة في تدريب الملاكات التدريسية فضلا ان الطلاب على الاستعداد والانغماس والدخول في اي نظام تعليمي يفرض في حال تفشي كورونا"، مشيرا الى ان "الوزارة تتعامل بايجابية مع القرارات التي تصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وتابع ان "الوزارة لا تستطيع ان تفصح عن الخطط والاساليب التي وضعتها لانها اساليب احتياط وطارئة في حال تفشي كورونا"، لافتا الى ان "الوزارة تعمل في مصلحة الطلبة وما تقتضيه التعليم الاكاديمي في العراق".

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