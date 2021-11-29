2021/11/29 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة العبّاسية المقدّسة،

الاثنين، عن شروعها بحملةٍ موسّعة

لتشجير مدارس محافظة كربلاء مجّاناً،

وذلك بعد أن هيّأتْ عدداً كبيراً من

الأشجار بهدف تكثيف الغطاء الخضريّ

وزيادة مساحته، وبما يُسهم في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العتبةُ العبّاسية المقدّسة تُطلق حملةً موسّعةً لتشجير مدارس كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العتبةُ العبّاسية المقدّسة تُطلق حملةً موسّعةً لتشجير مدارس كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).