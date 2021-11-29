الصحة تنشر الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي في العراق

2021/11/29 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشرت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.

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