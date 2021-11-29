حقيقة صورة متداولة لـ

2021/11/29 | 16:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت صورة ملك المغرب محمد السادس عند حائط المبكى، أقدس أماكن الصلاة لليهود، برفقة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو،آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا على صفحات جزائرية.

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