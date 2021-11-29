مصرع وجرح / 16 / شخصا بحادث سير مروع في ديالى

2021/11/29 | 16:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي 6 أشخاص مصرعهم بينهم محاضرون واصابة نحو 10 آخرين في حادث سير مروع على طريق حيوي شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان 6 مدنيين بينهم 4 محاضرون لقوا مصرعهم وأصيب / 10 / اخرون جراء حادث تصادم عدد من المركبات وانقلاب احدها على "طريق كركوك – بغداد قرب ناحية العظيم شمال بعقوبة.واضاف ان عجلات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لانتشال الجثث واسعاف المصابين مبينا ان الحصيلة قابلة للزيادة بسبب الإصابات الخطرة./انتهى

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