الصحة تسجل 826 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/11/29 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 826 اصابة بـ وباء كورونا و 1367 حالة شفاء اضافة الى وفاة 14 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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