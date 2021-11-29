رئيس الصين: سنرسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

2021/11/29 | 16:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين ستشجع شركاتها على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار .

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