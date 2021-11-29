بتروفيتش: نحن بحاجةٍ إلى الوقتِ لتغيير منظومةِ المنتخب

2021/11/29 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عبّرَ مدربُ المنتخب الوطني، زيليكو بتروفيتش، عن فخره وسعادته لقيادةِ منتخب العراق في بطولة كأس العرب كونها واحدةً من أهم البطولاتِ التي تنظم تحت مظلة الفيفا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي […]

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