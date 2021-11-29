مصمم أزياء وصديق مقرب لكانييه ويست.. فيرجيل أبلوه يموت من نوع نادر من السرطان

2021/11/29 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فيرجيل أبلوه، المدير الفني للملابس الرجالية في لويس فيتون ومؤسس علامة الأزياء Off-White، عن عمر يناهز 41 عامًا من نوع نادر من السرطان.

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