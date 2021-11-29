حرية التعبير وازدراء الأديان

2021/11/29 | 16:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "إذاً، والحال كذلك، لا بد من سن قوانين أو أنظمة ترسم حدود حرية التعبير.وهنا، تأتي المشكلة"

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