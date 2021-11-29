ايقاف 6 عمليات ابتزاز الكتروني لفتيات في كربلاء

2021/11/29 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الداخلية عن ايقاف 6 عمليات ابتزاز الكتروني لفتيات في محافظة كربلاء.وذكرت الوزارة في بيان:" انه في غضون ثلاثة أسابيع ، وضمن جهودها الرامية لملاحقة المتورطين بجرائم الابتزاز الالكتروني، تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية بمحافظة كربلاء من إيقاف (6) عمليات ابتزاز الكتروني مارسها أشخاص بحق فتيات بأعمار مختلفة، في المحافظة".واضافت:" تمكنت تلك المفارز من الوصول الى المبتزين الذين هددوا ضحاياهم بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباتهم الدنيئة أو اعطائهم أموالا، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا"./انتهى7

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