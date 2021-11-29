تسجيل اكثر من 800 اصابة جديدة بكورونا في العراق اليوم

2021/11/29 | 16:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة ، 826 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق اليوم الاثنين ، و1367 حالة شفاء جديدة في عموم المحافظات و 14 حالة وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى5

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