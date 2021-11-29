بكين تعلن انها سترسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى إفريقيا

2021/11/29 | 16:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أن بكين سترسل مليار جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا إلى إفريقيا.

وفي كلمة ألقاها أمام منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أشار شي جين بينغ إلى أنه سيتم إنشاء مركز “يوان” عبر الحدود بين الصين وإفريقيا لتزويد المؤسسات المالية الإفريقية بخط ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار.

وأكد أن الصين ستشجع شركاتها على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في إفريقيا خلال الثلاث سنوات القادمة.

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