2021/11/29 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد تصدر تبليغا هاما بشأن مراجعة الوجبة الثالثة من المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

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