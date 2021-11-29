2021/11/29 | 16:54 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: مكتب رئيس الحكومة العراقية سيبث مقطع فيديو للحظة محاولة اغتيال الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: مكتب رئيس الحكومة العراقية سيبث مقطع فيديو للحظة محاولة اغتيال الكاظمي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: مكتب رئيس الحكومة العراقية سيبث مقطع فيديو للحظة محاولة اغتيال الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).