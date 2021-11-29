مصدر يكشف موعد عرض تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/29 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر أمني رفيع :

- اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستعقد مؤتمراً صحفياً في الساعة السادسة مساءً حول نتائج التحقيق

- مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي سيعقد مؤتمراً صحفياً كأول رواية رسمية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

- سيتم خلال المؤتمر الصحفي، بث فيديو عن الطائرة المسيرة (الدورون) ولحظة إلقاء المقذوف، وكذلك فيديو عن مواجهة الحماية والقوات الأمنية مع الحادث، ولحظة تفجير المقذوف الذي لم ينفجر مع صور اخرى عن الحادث

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