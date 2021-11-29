2021/11/29 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف نابولي الإيطالي، اليوم الاثنين، عن تمثال لأسطورته الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا في ملعب النادي "دييغو أرماندو مارادونا" (سان باولو سابقاً)، وذلك في حفل حضره رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وحضر الحفل رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غافينا، ورئيس دوري الدرجة الأولى الإيطالي، باولو دال بينو، بالإضافة إلى عمدة نابولي وزملاء سابقين لمارادونا في نابولي.

وأقيم الحفل أمام نحو 60 ألف متفرج ملأوا مدرجات الملعب وهتفوا بإسم الأسطورة الأرجنتيني.

يُذكر أن مارادونا قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياً) وكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا.

وارتدى لاعبو نابولي خلال المباراة قميصاً خاصاً عليه صورة مارادونا كما فعلوا منذ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي يكشف عن تمثال الأرجنتيني مارادونا في ملعب النادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي يكشف عن تمثال الأرجنتيني مارادونا في ملعب النادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).