القوات البرية تلقي القبض على 8 مطلوبين في البصرة

2021/11/29 | 16:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على 8 مطلوبين في البصرة.وذكرت الخلية في بيان، انه “تستمر قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات البصرة بعمليات تفتيش واسعة، تمكنت من خلالها من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين قضائياً وفق مواد جنائية مختلفة ضمن قضاء ابو الخصيب ومناطق الشافي لتعزيز الامن والاستقرار ضمن محافظة البصرة، كما ضبطت أسلحة واعتدة غير مرخصة”.واضاف البيان انه “تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما جرى التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات”.

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