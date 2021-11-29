2021/11/29 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافقت محافظة بغداد على شمول نقل المحاضرين التربويين في مديريات تربية بغداد ضمن الرقعة الجغرافية حصراً.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، اليوم الاثنين، انه “تمت الموافقة على شمول نقل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



قرار مهم يخص المحاضرين في بغداد المركز الخبري الوطني.

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