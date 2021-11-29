2021/11/29 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كامل_عباس جاءتني رسالة على الخاص من صديق ينصحني بقراءة رواية المنتظرة - التي ترجمت الى 22 لغة لكاتبتها الأيرلندية كاتلين ماك غوان وهي مترجمة الى العربية في عام 2008- بعد قراءتي لرواية يوسف زيدان - عزازيل – فعلا عملت بنصيحة الصديق ووصلت الى الرواية .تقول الكاتبة في الرواية ص 200 ما يلي :( في أواخر عام 1243, كان الكتار قد عانوا ما يقرب خمسين عاما من اضطهاد جيوش البابا وقد قُتِل سكان مدن بكام ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا يزال الحق ضد العالم كله - كامل عباس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا يزال الحق ضد العالم كله - كامل عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).