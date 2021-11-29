ماذا يقول تقرير هيئة الامم المتحدة المعنية بتغير المناخ حول احتمالات المستقبل المناخي؟ - توما حميد

2021/11/29 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توما_حميد يقيّم هذا التقرير الاستجابة المناخية لخمسة سيناريوهات تغطي نطاق التطور المستقبلي المحتمل لتغير المناخ.



وتشمل سيناريوهات ذات انبعاثات عالية، وعالية جدا من الغازات الدفيئة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تتضاعف تقريبا عن المستويات الحالية بحلول عام 2050 و 2100، على التوالي، وسيناريوهات مع انبعاث غازات الدفيئة المتوسطة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تبقى حول المستويات الحالية حتى منتصف ا ......





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