وزير الطاقة السعودي: تحالف أوبك+ غير قلق بشأن متحور

2021/11/29 | 17:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن تأجيل الاجتماعات الفنية لـ"أوبك بلس" جاء؛ لتأمين مزيد من الوقت لدراسة أثر المتحور "أوميكرون" على الأسواق.وعبر وزير الطاقة السعودي، في تصريحات صحفية بعد حفل إطلاق عمليات تطوير …

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