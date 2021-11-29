أردوغان يكشف موعد زيارته إلى الإمارات ويؤكد قرب تطوير العلاقات مع مصر وإسرائيل

2021/11/29 | 17:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيزور الإمارات في فبراير/شباط المقبل، وأكد أن هناك خطوات مماثلة ستقدم عليها تركيا مع مصر وإسرائيل، الإثنين

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