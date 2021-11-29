هيئة الحشد: تبليغ هام بشأن مراجعة الوجبة الثالثة من المفسوخة عقودهم

2021/11/29 | 17:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تبليغا هاما بشأن مراجعة الوجبة الثالثة من المفسوخة عقودهم.وذكرت الهيئة في بيان، “على السادة المفسوخة عقودهم الواردة أسماؤهم في القوائم المرفقة ( الوجبة الثالثة ) ومن كافة المحافظات المراجعة على العناوين أدناه لاستكمال الإجراءات الإدارية والفحص الطبي الخاصة بالعودة، مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية وعقد الزوجية والأطفال مع […]

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